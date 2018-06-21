وانضم أكثر من 50 ألف شخص إلى مودي في ممارسة اليوغا على مروج تابعة لمعهد أبحاث الغابات، في ديهرادون في سفوح الهيمالايا في ولاية أوتاراخند بشمال الهند.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، المشاركين الذين تحدوا مستويات الزئبق المتزايدة والمستوى الخطير لسوء جودة الهواء في بعض الأماكن لإبراز أهمية اليوغا، التي تعد بمثابة سلعة ثقافية تصدرها الهند للعالم.

ومارست القوات المكلفة بحماية كتلة سياتشين الجليدية، الواقعة في منطقة لاداخ بولاية جامو وكشمير في شمال الهند، اليوغا على ارتفاع يقدر بنحو 5486 مترا.

وكشفت البحرية الهندية أيضا عن صور لبحارة يمارسون اليوغا على متن حاملة طائرات (آي.إن.إس فيرات) وهي الأقدم في العالم وخرجت من الخدمة العام الماضي.

وقال مودي للمشاركين الواقفين على العشب الأخضر "من طوكيو إلىتورونتو ومن ستوكهولم إلى ساو باولو، أصبحت اليوغا مصدر تأثيرإ يجابي على حياة الملايين".

وأضاف: "في عالم تزداد فيه الأمراض غير المعدية والضغوط والأمراض المرتبطة بنمط الحياة، تستطيع اليوغا أن تلعب دورا محوريا في تخفيف هذه الأمراض ومنح الصحة للأجسام والعقول".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير الشهر الماضي، إن الهند تضم أكثر 14 مدينة ملوثة في العالم، وإن العاصمة نيودلهي من بين المدن 6 الأكثر تلوثا.

ووضع بعض المشاركين أقنعة لتسليط الضوء على التدهور المقلق في جودة الهواء، الذي ازداد حدة خلال الشتاء في السنوات الماضية، مما دفع مكتب مودي للإشراف مباشرة على إجراءات مكافحة التلوث في نيودلهي.