وأصبحت أرديرن (37 عاما) أصغر من يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا عندما تولت المنصب العام الماضي، وهي الآن أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد تضع مولودا وهي في المنصب.

وسيقوم نائبها ونستون بيترز بمهامها لمدة 6 أسابيع، لحين عودتها من إجازة الوضع.

ووضعت أرديرن طفلتها في مستشفى أوكلاند، أكبر مستشفى عام في البلاد، وكان رفيقها المذيع التلفزيوني كلارك جايفورد إلى جوارها.

وأرديرن من بين عدد قليل من الزعيمات المنتخبات في العالم اللائي شغلن المنصب خلال حملهن.

وقالت، في وقت سابق حين أعلنت عن خبر حملها: "لست اول امرأة تقوم بأكثر من عمل في الوقت نفسه. لست أول امرأة لديها طفل وفي الوقت نفسه تعمل. أعلم أنها ظروف خاصة ولكن هناك الكثير من النساء اللواتي فعلن ذلك قبلي".

وكانت رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بنازير بوتو أنجبت في العام 1990 طفلة مما أدخلها التاريخ كأول رئيسة حكومة في العالم تنجب طفلا أثناء توليها السلطة.