وقال ديفيدسون (24 عاما) للمذيع جيمي فالون خلال برنامج (ذا تونايت شو) إن الشائعات التي ترددت الأسبوع الماضي صحيحة.

وأضاف ردا على سؤال من فالون عن الخطبة "نعم... أشعر وكأنني فزت بمسابقة".

وكشفت غراندي (24 عاما) وبيت نجم برنامج (ساترداي نايت لايف) عن مواعدتهما الغرامية في أواخر مايو أيار عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أسابيع قليلة من خروجهما من علاقات عاطفية فاشلة.

وذكرت وسائل الإعلام الفنية الأسبوع الماضي أن خطبتهما تمت بالفعل.

وشوهدت غراندي هذا الأسبوع وفي إصبعها خاتم من الألماس وتحدثت وسائل الإعلام يوم الأربعاء عن انتقالها هي وديفيدسون للعيش معا في شقة بحي مانهاتن.

وحازت غراندي الإعجاب في يونيو حزيران 2017 عندما عادت إلى مدينة مانشستر الإنجليزية لإحياء حفل خيري لضحايا تفجير انتحاري نفذه تنظيم داعش بعد انتهاء حفل لغراندي في المدينة في مايو أيار من العام نفسه وأسفر عن سقوط 22 قتيلا.

وبدأ ديفيدسون مسيرته الفنية كممثل يقدم فقرات كوميدية منفردة وانضم إلى برنامج (ساترداي نايت لايف) عام 2014.