وبدأ مقطع الفيديو، الذي تم تصويره في مدينة بنوني بجنوب أفريقيا، بلقطة لامرأة ترتدي فستان زفاف وهي تصرخ في وجه العريس، الذي كان يطلب منها الرحيل، فيما تظهر العروس "الأصلية" في الخلفية وهي تشاهد الشجار.

ومع تزايد حدة الشجار بين العشيقة والعريس، تعالت صرخات الضيوف الذين أخذوا في تصوير المشهد، حسب ما ذكر موقع "ديلي ميل".

ومع انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت تعليقات المستخدمين، الذين أشاد معظمهم بـ "الحركة الجريئة" التي أقدمت عليها العشيقة، معتبرين أن "الرجال سيتوقفون عن الخيانة في حال أقدمت جميع النساء على مثل هذه الخطوة".