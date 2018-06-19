فقد استأجر، جوزيف راكيتش، الذي يعمل مدربا رياضيا، طائرة هليكوبتر، واصطحب طاقما من المصورين لتسجيل هذه اللحظة التي أرادها أن تكوزن "تاريخية" بكل المقاييس.

وأركب راكيتش محبوبته مريم ماتي، التي وقع في غرامها قبل 3 سنوات، في الطائرة وأغمض عينيها بضماضة، وأنزلها في ملعب فسيح، لتفتح عينيها على صندوق كبير، يحتوي على سيارة "رينج روفر" قيمتها 100 ألف دولار أميركي.

وانتابت الدهشة ماتي عندما رأت السيارة، واحتضنت راكيتش قبل أن يطلب منها الأخير رسميا الزواج منها على وقع هذا المشهد الذي صفق له كل من كان في المكان.

وكانت السيارة مخبأة بين عدد كبير من البالونات ذات اللونين الأبيض والوردي التي تدفقت من الصندوق بمجرد أن فتحته ماتي، وبعدها وضع راكيتش خاتما من الماس في يدها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفاجئ فيها راكيتش محبوبته، فقد أهدى ماتي في عيد الحب السابق 1000 وردة حمراء وجدتها منثورة حول منزلها صبيحة ذلك اليوم.