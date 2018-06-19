ووفقا لأمر صدر، الاثنين، قرر جيمس أوتيرو، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، أنه ليس من الضروري سماع الدفوع بخصوص طلب مايكل آفيناتي، محامي دانييلز، رفع تأجيل لمدة 90 يوما كان قد تقرر فرضه 28 أبريل الماضي.

وأوضح القاضي أنه اتخذ قرار التأجيل بسبب التداخل المحتمل بين الدعوى، التي أقامتها دانييلز، وتحقيق جنائي منفصل يجريه الادعاء الاتحادي في مانهاتن قال إنه قد يؤدي إلى إصدار لائحة اتهام ضد كوهين.

كانت دانييلز قد أقامت دعوى قضائية لإنهاء اتفاق دفع كوهين بموجبه 130 ألف دولار مقابل عدم الحديث عن علاقة جنسية ربطتها بترامب عامي 2006 و2007.

وتتضمن الدعوى القضائية أيضا اتهاما بالتشهير، عندما لمح كوهين إلى أنها كذبت بخصوص علاقتها مع ترامب.

وأنكر ترامب أن علاقة جنسية ربطته بدانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.

ونشر آفيناتي قرار أوتيرو على حسابه على تويتر دون الخوض في مضمون القرار.

ولم يصدر أوتيرو قرارا، بعد بخصوص طلب كوهين استصدار أمر يقضي بمنع آفيناتي من التحدث عنه "تعطشا للشهرة فيما يبدو" في عشرات المقابلات التلفزيونية ومئات الرسائل على تويتر.

ويتعلق التحقيق الجنائي في مانهاتن بتعاملات تجارية لكوهين، فيما أقامت دانييلز هناك دعوى منفصلة بالتشهير ضد ترامب في أبريل.