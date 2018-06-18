وتراجع فيلم الحركة والمغامرات أوشنز 8" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 19.5 مليون دولار.



والفيلم بطولة ساندرا بولوك وكيت بلانشيت وآن هاثاواي وريانا ومن إخراج جاري روس.



وجاء الفيلم الكوميدي الجديد "تاج" في المركز الثالث بإيرادات بلغت 14.6 مليون دولار.



والفيلم بطولة إيد هيلمز وجيريمي رينر وجيك جونسون وأنابيل واليس وآيلا فيشر ومن إخراج جيف تومسك.



وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "سولو: ستار وورز ستوري" من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 9.1 مليون دولار.



والفيلم بطولة ألدن إرينيرك ودونالد جلوفر وإميليا كلارك ومن إخراج رون هاوارد.



وتراجع فيلم الحركة (ديدبول2) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغ 8.8 مليون دولار.



والفيلم بطولة ريان رينولدز وجوش برولين ومورينا باكارين وتيريكروز ومن إخراج ديفيد ليتش.