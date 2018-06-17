وطلب كوهين الذي تلاحقه الممثلة التي تؤكد أن ترامب أقام معها علاقة جنسية، الخميس من محكمة لوس أنجليس الفدرالية إجبار مايكل أفيناتي محامي دانيالز على التوقف عن إجراء مقابلات حول موضوعه وشكوى دانيالز. بحسب فرانس برس.



واعتبر القاضي صموئيل جيمس أوتيرو الجمعة، أن كوهين لم يعط دليلا على أن أفيناتي سيتسبب له بـ"ضرر لا يمكن إصلاحه" إذا استمرّ في مداخلاته المتكررة في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعية.



وكان قاض في نيويورك أمر منذ أسبوعين أفيناتي إلى ضبط نفسه أكثر في وسائل الاعلام.



وأفيناتي هو ممثل ستورمي دانيالز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في شكويين ضد الرئيس دونالد ترامب، الأولى للتشهير بها والثانية لإبطال اتفاق حفظ سرية يمنعها من التحدث عن علاقة أقامتها عام 2006 مع ترامب الذي ينفي هذه الادعاءات.



ودفع كوهين لدانيالز مقابل صمتها مبلغ 130 ألف دولار، لكنها تؤكد أن الاتفاق تم إبطاله بما أن ترامب لم يوقعه أبدا وتطلب من المحكمة إلغاءه رسميا.



وستعقد جلسة الاستماع المقبلة بشأن هذه القضية في 21 يونيو.