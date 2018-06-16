وهزم هوف البالغ من العمر 71 عاما، جيمس أوسكارسون وهو مدير تنفيذي في أحد المستشفيات.

وسيكون لدى هوف، الحظ الأوفر في دائرته المحافظة عندما يواجه الديموقراطية، ليسيا رومانوف، في نوفمبر.

وقال هوف في بيان "إن مجالس الهيئات الناخبة، أظهرت عدم كفاءة لوقت طويل، ولم تفز بالغالبية إلا مرة في السنوات الـ 33 الماضية".

وأضاف "والمرة الوحيدة التي فازت فيها بالغالبية في 2015، أفسدت ذلك بإقرار أكبر زيادة ضريبية في تاريخ نيفادا".

وهوف، الذي لم يتلق دعم الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية، قال إنه مسرور لعدم ارتباطه بحزب يضم سياسيين غير أكفاء سيضرون بسمعته.

وأضاف "أن مجالس الهيئات الناخبة عملت ضدي بشكل فاعل وقوي في الانتخابات التمهيدية. كالعادة فشلوا".

وقال إنه سيشكل "هيئة ناخبين من الذئاب المنفردة" ويعقد لقاءات "ستكون أكثر متعة" من مثيلاتها التقليدية. معبرا عن الثقة في الفوز في نوفمبر القادم.

وتعمل بيوت الدعارة بشكل قانوني في سبع مقاطعات ريفية في نيفادا، رغم التصويت على وضعها في انتخابات نوفمبر، في مقاطعة ليون، حيث يمتلك هوف 4 من تلك البيوت.

وهوف، مؤلف كتاب "فن العمل في القوادة" الذي حقق نسبة كبيرة من المبيعات، يصف نفسه "ترامب بارامب" على اسم مدينة بارامب في نيفادا حيث يمتلك 2 من بيوت الدعارة.