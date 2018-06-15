ويعود الكتاب للقرن التاسع عشر ويضم أكثر من 400 رسم توضيحي ملون باليد وبالحجم الطبيعي لنحو 1037 طائرا، وهو واحد من 13 مجموعة كاملة فقط يعتقد أنها ما زالت موجودة بحوزة أفراد.

وذكرت كريستيز أن الثمن، الذي دفعه مشتر طلب عدم الكشف عن اسمه هو ثاني أعلى ثمن للكتاب في مزاد.

وكانت نسخة أخرى قد بيعت بنحو 10.27 مليون دولار عام 2010.

ونشر كتاب "طيور أميركا" للمرة الأولى كسلسلة على أجزاء بين عامي 1827 و1838، وطرح فيه أودوبون ما توصل إليه خلال عمل استغرق منه سنوات لإيجاد ورسم كل الفصائل المعروفة للطيور في أميركا الشمالية.

وكان الكتاب الذي بيع، الخميس، مملوكا لرجل الأعمال الأميركي المدافع عن الطبيعة، كارل دبليو نوبلوك جونيور، المتوفى عام 2016.

وستخصص أموال البيع لحماية النباتات والحيوانات والمواطن الطبيعية في إطار عمل مؤسسة عائلة نوبلوك.