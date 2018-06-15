وتنطوي العملية على التقاط صورة أو مقطع مصور تحت ملابس شخص ما بدون موافقته، وذلك بعد أن أصبح الأمر أكثر شيوعا مع انتشار الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة.

وذكرت الحكومة البريطانية، الجمعة، أنها تؤيد الاقتراح قبل مناقشة في البرلمان، ووصفت وزيرة العدل، لوسي فريزر، الممارسة بأنها "غزو بشع للخصوصية والذي يترك الضحايا يشعرون بالتدهور والاضطراب".

وقالت إن جعل الأمر جريمة محددة من شأنه أن يبعث برسالة واضحة، مفادها بأنه سيتم معاقبة الجناة.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يفرض القانون الجديد عقوبة السجن لمدة عامين على المجرمين، فيما تعد هذه الممارسة غير قانونية في اسكتلندا.