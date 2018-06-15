ودخل الفنان مايك بار (73 عاما) حاوية الشحن الصغيرة في وقت متأخر، الخميس، قبل أن يهال تراب الطريق فوقه.

وحصل الفنان على ما يكفي من المياه وأغراض للكتابة والقراءة وسخان وزر استغاثة في حال حدوث أي مشكلة، لكنه لم يحصل على أي أطعمة، فيما سيتم ضخ الأكسجين للحاوية.

وقال منظم المهرجان، غارود رولينز، لهيئة الإذاعة الأسترالية إن الفنان سيقلل كمية السوائل التي سيستهلكها.

وأعلن المهرجان على موقعه الإلكتروني أن هذا أحد العروض الرئيسية في مهرجان الفنون المظلمة ويهدف لتسليط الضوء على العنف، الذي مارسه المستعمرون ضد السكان الأصليين.