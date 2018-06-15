والتقطت كاميرات مراقبة لحظة اندفاع السيارة بسرعة كبيرة نحو الحاجز، ثم اصطدامها به، وطيران أحد الركاب في الهواء لعدة أمتار ثم ارتطامه بالأرض بقوة.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية التي عرضت الفيديو، كانت السيارة تقلّ سائقا وأربعة ركاب بمن فيهم الراكب الذي طار منها، وقد تعرضوا لإصابات بسيطة ونقلوا جميعا إلى المستشفى، حيث تلقوا العلاج وغادروها في وقت لاحق.

وقالت تقارير صحفية أميركية إن السائق (23 عاما) كان مرهقا وفقد تركيزه وقت وقوع الحادث المروع.

وعلّق قسم الطرق والسلامة والسيارات في فلوريدا، في صفحته على موقع "فيسبوك" قائلا: "مشاهدة هذا الفيديو دليل على أن القيادة مع الإرهاق والنعاس يمكن أن يسبب عواقب خطيرة وأحيانا قاتلة".