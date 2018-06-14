وتمكنت الرياضية داريا نيستيروفا التي تواظب على ممارسة رياضة كمال الأجسام، من تحقيق إنجازها في مدينة ألماتي، جنوبي كازاخستان.

وتم ربط الرياضية بالترام من خلال شريط سميك من الخلف، لتقوم بجذب الحبال أمامها حتى تزحزح العربة الثقيلة، حسب ما أظهر فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحظيت داريا بتشجيع كبير أثناء تقدمها في جر الترام، كما كان المتابعون يلتقطون صورا لها.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الشابة القوية قولها إنها كانت تتدرب في الفترة الماضية على سحب عشرة أطنان لكنها لم تعتقد أنها ستقوى على زحزحة عشرين طنا.

وأثارت صور الرياضية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي اعتبرها فيه البعض امرأة قوية، قال آخرون إنها قد تلحق ضررا بصحتها متسائلين حول جدوى سحب مثل هذا الوزن الهائل.