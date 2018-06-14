وشارك كاش الفائز ببطولة ويمبلدون الإنجليزية 1987، مجموعة من أبرز المباريات لبطل كرة القدم الأسترالية (رياضة جماعية تلعب بالأقدام مع كرة بيضاوية) شون "سيلك" بورغون، وأضاف أن الرياضة الشعبية في أستراليا أقسى من كرة القدم.

وكتب لاعب التنس السابق "كأس العالم تقترب، هنا أبرز اللحظات لأحد أبرز الرياضيين في رياضة الرجل الحقيقي".

ويعد بورغون أحد أبرز اللاعبين المعاصرين في كرة القدم الأسترالية، وهي رياضة شبيهة بلعبة كرة القدم الإيرلندية، ويشارك في مباراته الرقم 350 هذا الأسبوع.

وأبدى العشرات من عشاق كرة القدم غضبهم من تصريحات كاش، التي جاءت في وقت يستعد فيه منتخب أستراليا لخوض مباراته الاولى في مونديال روسيا أمام فرنسا السبت ضمن المجموعة الثالثة.

وفي ردود الفعل كتب راي غات، رئيس تحرير كرة القدم في صحيفة "أستراليان"، "كشخص حصل على دعم بلاده عندما فاز بدورة ويمبلدون، أجد من العار أن تسخر من كرة القدم، وبالتالي من لاعبينا (..) ألا يجدر بك، كأسترالي، أن تدعم منتخبنا الوطني؟".