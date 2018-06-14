وقال المتحدث باسم مكتب الادعاء في لوس أنجلوس، الأربعاء، إن القضية قدمتها شرطة مدينة سانتا مونيكا الساحلية بولاية كاليفورنيا.

ولم يرد ممثلون عن ستالون (71 عاما) على مكالمة هاتفية للتعليق.

وكان محامي ستالون، مارتن سينغر، قال في ديسمبر الماضي إن امرأة "قدمت بلاغا إلى الشرطة تزعم اغتصابها قبل 27 عاما".

وقالت شرطة سانتا مونيكا، في ديسمبر، إنها تحقق في شكوى قدمت في نوفمبر 2017 تزعم حدوث سوء سلوك جنسي من جانب ستالون في التسعينيات.

وانطلق ستالون (71 عاما) إلى عالم الشهرة بفيلم (روكي) في عام 1976 الذي حصل عنه على جائزة أوسكار، وأصبح أحد أشهر نجوم أفلام الحركة في هوليوود من خلال سلسلة أفلام (رامبو) و (روكي).

ولولاية كاليفورنيا قانون معقد فيما يتعلق بالقيود على الملاحقة القضائية عن الاعتداءات الجنسية، ويجب أن تكون المقاضاة عن الجرائم خلال 10 سنوات من وقت ارتكابها.

وتعصف بهوليوود منذ 8 أشهر اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد عشرات الممثلين والمخرجين والمنتجين، مما اضطر شخصيات بارزة لترك أعمال يشاركون أو كانوا سيشاركون فيها.

وفي الشهر الماضي وجه الاتهام للمنتج هارفي واينستين في نيويورك بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وفي أبريل، أدين الممثل الكوميدي بيل كوسبي بتخدير امرأة والاعتداء عليها جنسيا عام 2004.