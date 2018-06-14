وفي بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، قالت السفارة، إنها " تُهيب بأهمية المحافظة على بطاقة الهجرة (Immigration card) الصادرة من جوازات المطار عند الدخول، وذلك لصعوبة المغادرة من روسيا بدونها.



ويشارك المنتخب السعودي، في النسخة الـ21 لكأس العالم في روسيا المرة الخامسة له في تاريخه الرياضي بعد أن حسم تأهله بفوزه على اليابان بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من التصفيات التي أقيمت في الخامس من سبتمبر 2017 في جدة، ليكون بذلك أول المنتخبات العربية وصولًا لنهائيات كأس العالم في روسيا.