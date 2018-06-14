وتجوب الحافلة المسماة "العزومة" شوارع المدينة يوميا لتوزيع أكياس طعام على الناس والجمعيات الخيرية المعتمدة، ومع اقتراب غروب الشمس تستقر الحافلة في مكان ما ويفرش المتطوعون عليها موائد ويقدمون وجبات إفطار ساخنة للصائمين.

هدف المشروع هو دعوة الناس للشعور بأنهم في بيوتهم، ومحاربة الوصمة المرتبطة بتناول الإفطار على موائد الرحمن التي قد يراها بعض المصريين محرجة.

وبدأت المبادرة قبل أربع سنوات من جانب وكالة ريد سكوير الإعلانية وبنك الطعام المصري وشركات مختلفة أخرى.



وجذبت تلك المائدة كثيرين عبر تلك السنين، ويتناول أكثر من 200 شخص إفطارهم عليها حاليا يوميا، وفقا لوكالة رويترز.

ومن بين من سكان القاهرة الذين يتناولون إفطارهم على حافلة العزومة رجل يدعى فارس يرى أنها مناسبة لكثيرين بمن فيهم المارة الذين لا يسعفهم الوقت للحاق الإفطار في بيوتهم.

وعبرت جدة من رواد العزومة تدعى سوسن عن قلقها بشأن توفر الطعام بعد شهر رمضان، متمنية استمرار الفكرة لما بعد الشهر الفضيل.