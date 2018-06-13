وظهر الرجل في الفيديو الذي تداوله مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدفع مقابل تعبئة وقود سيارته بنقود معدنية عديدة مع عبارات سخرية واستهزاء من عامل محطة الوقود.

ودان النائب العام لإمارة أبوظبي ذلك السلوك الفظ، مؤكدا أن القانون سيواجه أي تصرفات وأفعال تنتهك قيم المجتمع وأخلاقه، حسب ما ذكرت صحيفة "غلف نيوز".



وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن لدولة الإمارات العربية المتحدة مبادئ توجيهية واضحة لمنع أي سلوك غير محترم أو تعسفي، وقالت إنها ستتخذ إجراءات رادعة بشأن المعاملة غير اللائقة من ألفاظ وأفعال ​​تسيء إلى الآخرين.



وأشار مكتب النيابة العامة كذلك إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد أي شخص يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بغية الحفاظ على كرامة البشر وخصوصيتهم.