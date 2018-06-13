وبعد يومين من الانتقاد الشديد الذي وجهه دي نيرو على خشبة المسرح، قال ترامب في تغريدات من على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" إنه شاهد مقطع الفيديو "وأعتقد حقا أنه كان مخمورا".

ولم يرد ممثلون عن دي نيرو على طلب للتعليق.

واستخدم دي نيرو، وهو أحد الممثلين الأميركيين الذين يحظون باحترام كبير، اللفظ النابي مرتين ضد ترامب، الأحد، وسط صياح وتصفيق حماسي من الجمهور الذي ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مسرحيين في مسرح راديو سيتي ميوزيك في نيويورك.

ونقلت كلمات دي نيرو، بطل فيلم (ريجينغ بول)، مع تغطية على الصوت لحجب كلمات السباب لملايين المشاهدين لشبكة (سي.بي.إس) في المنازل.

واعتلى دي نيرو المسرح لتقديم مغني الروك بروس سبرينغستين. وقال دون أي تمهيد "سأقول شيئا واحدا" واستخدم لفظا نابيا موجها لترامب.

كان ترامب وقت البث المباشر لحفل توزيع الجوائز من برودواي في طريقه إلى سنغافورة للاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وكتب ترامب في تعليق على تويتر "شاهدته الليلة الماضية، وأعتقد حقا أنه ربما كان مخمورا"، ووصف دي نيرو بأنه "شخص محدود الذكاء بشدة".

وتابع قائلا: "أظن أنه لا يدرك أن الاقتصاد في أفضل حالاته، وأن التوظيف عند أعلى مستوياته، وأن العديد من الشركات يعود إلى بلدنا".

ووجه دي نيرو الليبرالي الانتقادات لترامب الجمهوري على نحو متزايد في فعاليات أصغر خلال العام المنصرم، لم يكن أي منها بمستوى حفل توزيع جوائز توني أو حجم متابعيه.