وقالت الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب، إنه يتعين على العلم أن يتعامل مع التحرش الجنسي باعتباره إساءة سلوك في البحث العلمي. بحسب أسوتشيدبرس.



التقرير يشير إلى استطلاع نظام واحدة من الجامعات والذي وجد أن 20 بالمائة من طالبات العلوم وأكثر من 40 بالمائة من طالبات الطب أبلغن عن التعرض للتحرش الجنسي من الكلية أو الزملاء.



ومن بين توصيات التقرير، إتاحة عدالة أكبر بين الجنسين في التوظيف، خاصة في المناصب القيادية، وزيادة التنوع والاشتمال.



كما أشار أيضا إلى التغييرات في كيفية تدريب الطلاب في لمجالات العلمية لكي لا يكونوا عرضة لسيطرة معلم واحد.