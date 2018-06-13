فبعد شرائهم علبة عصير البرتقال من أحد المحلات بمبلغ 5 دولارات، أقنعت زوجة طيب زوجها بإعادة العلبة للمحل، بعد أن وجدتها بسعر 2.5 دولار في محل آخر.

وعند وصوله لمحل في بلدة هاكينساك بولاية نيو جيرسي لإعادة العصير، قرر طيب سوامي شراء تذكرتين يانصيب بسعر المبلغ الذي استرجعه.

وأصبح أمر التذكرتين منسيا بالنسبة للعائلة المهاجرة من دولة أفريقية لم يتم الكشف عنها، ومضى اليوم التالي بهدوء، قبل أن يقرر سوامي التأكد من تذكرتيه.

ونقلت "واشنطن بوست" عن سوامي قوله: "كشفت على التذكرة الأولى، فكانت خاسرة. وعندما كشفت عن الثانية، كانت هي الرابحة".

وظن سوامي أن هناك خللا في جهاز كشف التذاكر في محل "سيفن إيليفن"، ولكنه اكتشف أن الأمر أصبح جديا عندما صرخت العاملة في المحل قائلة: "يا إلهي. يا إلهي".

وبعد تحقيقه الفوز الضخم، قضى سوامي وعائلته الأسابيع الثلاثة التالية في ترتيب الخطوات القادمة في حياته.

وأكد سوامي الذي يعمل محاسبا في شركة لتصدير المواد الغذائية، أنه سيحرص على مساعدة زملائه الموظفين الـ200 قبل تقديم استقالته.

وقرر أخذ مبلغ 183 مليون دولار ورقية، والبقاء ببلدته الصغيرة بنيو جيرسي، وتسديد دفعات منزله الجديد، وأقساط الدراسة لابنته.

وأضاف الفائز المحظوظ مازحا: "أعشق عصير البرتقال الآن".