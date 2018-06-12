وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السائق فقد السيطرة على السيارة جراء شعوره بالنعاس على الأرجح، كما أنه لم يكن رابطا لحزام الأمان أثناء القيادة.

واصطدمت الشاحنة بحاجز الطريق، فشرعت أجزاؤها بالتحطم والتطاير، أما السائق فوجد نفسه يقفز في الهواء، قبل أن يسقط أرضا.

وهرع طاقم الإسعاف إلى موقع الحادث لإنقاذ السائق، لكنه فارق الحياة في المستشفى بعد ساعات قليلة.

وقالت الشرطة إنها تجري تحقيقا لمعرفة ما حصل في الحادث، لكنها ترجح أن يكون ناجما عن النعاس أو أن السائق حاول التهرب من سيارة أخرى على الطريق فوقع في حادثة فظيعة.