وكان رودمان يرتدى قبعة حمراء عليها شعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" ونظارة شمسية، عندما تحدث لمدة 20 دقيقة تقريبا على شاشة سي إن إن، عن علاقته بكيم، وتوقعاته للاجتماع التاريخي بين الزعيمين في سنغافورة.

لكن رودمان، الذي لطالما تعرض لانتقادات بسبب زياراته المتكررة إلى كوريا الشمالية، انهمر في البكاء بمنتصف المقابلة التي أجريت بعد لحظات من مصافحة ترامب وكيم في بداية القمة.

وأعرب ردومان عن رغبته في ألا يتطرق ترامب، خلال القمة، إلى حالة حقوق الإنسان في دولة الزعيم كيم جونغ أون.

وعن زياراته لبيونغ يانغ قال: "لقد كانوا كريمين جدا معي ومع عائلتي ومع الولايات المتحدة. لذا دعوا القمة التاريخية تنجح. إذا استطاع ترامب أن يحقق ذلك فستكون له سلطة أكبر".

وتحدث رودمان عن "الوقوع في حب" شعب وثقافة كوريا الشمالية، واصفا كيم بأنه "صديق جيد".

وقال: "هذا الرجل يريد أن يجول العالم. يريد أن يأتي إلى أميركا ويستمتع بحياته. يريد أن يستمتع شعبه بهذه الحياة".

وأشار رودمان إلى أن البيت الأبيض رفض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما اقتراحا بتسليمه رسائل من كيم بعد زياراته المتكررة إلى كوريا الشمالية.