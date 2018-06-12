وبدأت القصة عندما بدا الحاجب الأيسر لترودو وكأنه انزلق إلى الأسفل، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسرعان ما انتشر الفيديو على الإنترنت.

وحقق الفيديو انتشار واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيه ترودو بشخص "غير نزيه وضعيف"، على وقع خلافات تجارية بين واشنطن وكبار حلفائها.

ووصل حد التهكم على حواجب ترودو إلى تعليق حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي الذي تتبوأ ابنته سارى هاكابي ساندرز منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وقال هاكابي على تويتر: "عاجل من سي إن إن. دونالد ترامي يفرض تعريفات جمركية على الحواجب المستعارة".