وتلقت خدمة الطوارئ إخطارا في حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، مساء الاثنين، بشأن تصادم القاربين في نهر فولغا على بعد كيلومتر تقريبا من ضفة النهر.

وأوردت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الإدارة المحلية، أن قارب الرحلة النهرية كان يقل 16 شخصا عندما وقع التصادم.

وأوضح ديمتري أولانوف المتحدث باسم وزارة الطوارئ، أنه إضافة إلى العشرة الذين لقوا مصرعهم هناك شخص مفقود فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص.

وبدأت عملية بحث كما بدأ التحقيق في الواقعة، وفق ما نقلت رويترز.

وتستضيف فولغوغراد مباريات في الدور الأول بكأس العالم بينها مباريات لمنتخبات إنجلترا وتونس ونيجيريا وأيسلندا والسعودية ومصر واليابان وبولندا.

وأول مباراة تستضيفها المدينة ستكون في 18 يونيو بين منتخبي إنجلترا وتونس.