فقد هاجم سرب من النحل ملعبا في الإكوادور أثناء المباراة، مما أوقف اللعب وأجبر اللاعبين على الانبطاح أرضا خوفا من اللسعات.

وأظهر تسجيل مصور اللاعبين كافة والجهاز الفني للفريقين والحكام وهم يستلقون على أرضية الملعب، الذي شهد مباراة بين فريقين من الدرجة الثانية في الدوري الإكوادوري، السبت الماضي.

وأوقف الحكم المباراة لأكثر من 5 دقائق، وتحديدا في الدقيقة 27 من الشوط الأول، ولم يصب أحد بأذى. وتنبه المعلق على المباراة أن شيئا ما يحدث، حيث ترك أحد اللاعبين الكرة ووضعها أرضا أثناء اللعب.

وقال أحد الصحفيين، بعد المباراة، إن هذه هي المرة الأولى، التي يحدث فيها هذا النوع من الهجوم الغريب في الملعب، رغم أن عام 2016 شهد حادثا مماثلا وإن بوتيرة أخف.

فقد توقفت مباراة في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور، بعد هجوم نحلة على اللاعبين في الملعب، خلال الدقيقة الثامنة.