ويمثل افتتاح مركز التجارة العالمي البالغ ارتفاعه 329 مترا خطوة رئيسية نحو إعادة بناء الموقع.

المبنى الجديد الذي تبلغ تكلفته 2.7 مليار دولار، والذي صممه المهندس المعماري ريتشارد روجرز الحائز على جائزة بريتزكر، هو خامس أطول مبنى في مدينة نيويورك.

وتقع ردهة المبنى التي يبلغ طولها 19 مترا قبالة متحف 11 سبتمبر/أيلول. ويتألف المبنى من 80 طابقا ويمتد على "منصة" من 17 طابقا.

من بين مستأجري المبنى شركة إم3 للإعلان وشركة ماكينزي للاستشارات.

توقف بناء المبنى لسنوات بسبب نقص التمويل والنزاع بين شركة الإنشاءات لاري سيلفرشتاين وهيئة ميناء نيويورك ونيو جيرزي.