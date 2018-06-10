وقال لبرنامج "تليفوت" الذي تعرضه قناة "تي.إف1" الفرنسية: "كنت ظهيرا أيسر، كنت سيئا لم أكن شديد المهارة. في الملعب لم يكن حماسي يفتر وكنت أحفز الفريق".

وتناول ماكرون الغذاء مع فريق كرة القدم الفرنسي في معسكر تدريبه في كليرفونتان في وقت سابق هذا الأسبوع، في زيارة رئاسية أصبحت طقسا يمارسه زعماء فرنسا منذ أن زار جاك شيراك الفريق في إطار التحضير لبطولة كأس العالم لعام 1998.

وقال ماكرون: "الفريق الفائز يعود بقدر كبير من الثقة. أعتقد أن الفريق يريد الفوز والعودة بالكأس".

وخالف ماكرون دعوات من جماعات يمينية بمقاطعة مباريات كأس العالم هذا الصيف، بسبب تدخل موسكو في الحرب الأهلية السورية.

وقال ماكرون الذي يشجع فريق أوليمبيك مرسيليا، إنه سيسافر إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم، إذا وصل فريق فرنسا للدور قبل النهائي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وستواجه فرنسا أستراليا والدنمارك وبيرو في المجموعة الثالثة في مباريات كأس العالم، التي ستقام في الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.