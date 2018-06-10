وقال متحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، لرويترز إن مسؤولي المخابرات عثروا على قرابة 8 أطنان من المادة الكيماوية، التي جلبت من أجل أنشطة المقاتلين، وكانت مخبأة تحت أجولة الخضار في الشاحنة عند معبر تورخم الحدودي في آخر ممر خيبر.

وتستخدم نترات الأمونيوم، على نطاق واسع كسماد، لكن أفغانستان تحظر استيرادها لأسباب أمنية.

وتواجه أفغانستان عنف حركة طالبان وتنظيم داعش، وشبكة حقاني التي تربطها صلات بطالبان.

وتتبادل باكستان وأفغانستان الاتهامات بإيواء إرهابيين يخططون لهجمات عبر الحدود.

وكان أكثر من 150 شخصا قد قتلوا في تفجير ضخم بشاحنة ملغومة في العاصمة الأفغانية كابل في مايو من العام الماضي.

وأعلنت طالبان، السبت، وقفا مفاجئا لإطلاق النار خلال عيد الفطر هذا الشهر في خطوة هي الأولى من نوعها وتأتي بعد أيام من إعلان الحكومة وقفا غير مشروط لإطلاق النار من جانبها.

وجرى عزل حاكم ننكرهار الشهر الماضي، في إطار تغييرات إدارية بمنطقة ساءت فيها حالة الأمن كثيرا.

وقال مسؤولون في ننكرهار إن الحاكم السابق لم يتصد للفساد في الإقليم، الذي يضم معبر تورخم، النقطة الرئيسية لعبور البضائع وانتقال البشر من باكستان، بالإضافة إلى طرق تهريب رئيسية.

وقال مسؤول عسكري أفغاني لرويترز، الأحد، إن ضربات جوية أجنبية استهدفت مخبأين لتنظيم داعش، في ننكرهار فقتلت 6 مقاتلين. ولم يذكر المسؤول متى وقع الهجوم.

وأوضح متحدث باسم حاكم إقليم قندهار بجنوب أفغانستان لرويترز إن طالبان اقتحمت نقطة تفتيش أمنية الليلة الماضية فقتلت 5 من أفراد الشرطة.

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كشف في أغسطس، عن نهج عسكري أكثر صرامة حيال أفغانستان، يشمل تكثيف الضربات الجوية بهدف إرغام طالبان على الجلوس إلى طاولة التفاوض.