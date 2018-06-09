وقالت لوسيا سينيجاجليسي مسؤولة مؤسسة غينيس للأرقام القياسية التي أشرفت على تقييم هذه المغامرة، إن 2505 امرأة أمضين خمس دقائق على الأقل في البحر لتسجيل رقم قياسي جديد.

وسجل الرقم القياسي السابق في غرب أستراليا عام 2015 عندما سبحت 786 امرأة عارية في البحر قرب مدينة بيرث من بذريعة "الترويج لصورة إيجابية عن الجسد"، حسب ما نقلت "رويترز".



وكانت درجة حرارة المياه قبالة شاطئ ماجيرامور حيث جرت مسابقة اليوم في أيرلندا عند نحو 12 درجة مئوية.



وأصبحت هذه السباحة تقليدا سنويا منذ أن بدأتها في عام 2013 المواطنة الأيرلندية دي فيذرستون بعد أسابيع من إجرائها جراحة لاستئصال الثدي.

وجمعت المسابقة أكثر من 153 ألف يورو دون حساب ما ستجمعه مسابقة العام الحالي.