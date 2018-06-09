وتوقفت السيارة على مسافة قريبة جدا من اثنين من عملاء متجر بمكان الحادث لم يصيبا بأذى، بينما أسرع أحدهما إلى نجدة السائق المراهق بمساعدته على الخروج من النافذة.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، المراهق (18 عاما) بعدما أصيب في رأسه إثر السرعة العالية وقوة الاصطدام في الحادث الذي وقع بمدينة تولا، غرب روسيا.

وبحسب صور الكاميرات تفكك غطاء محرك السيارة الرياضية بعد اصطدامها بسيارة رينو فلوينس كانت تسير في طريقها، وانتشر حطامها عبر الطريق.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وسائل إعلام روسية محلية أن الشاب كان في طريقه إلى مهرجان للسيارات في الوقت الذي اصطدم فيه بسيارة أخرى أصيب سائقها ونُقل إلى المستشفى.