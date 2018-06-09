وجاءت صيغة السؤال :"تسبب سيرغيو راموس بإصابة محمد صلاح خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، بطبيعة الحال لا يمكن مساءلة راموس على فعله من الناحية الجزائية، وذلك لعلة عدم توافر أربعة شروط تجعل باجتماعها استعمال العنف مبرراً في الألعاب الرياضية، عدد هذه الشروط تعداداً فقط"؟



وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي حملت الإجابات قدراً من روح الدعابة والتنافس الرياضي بين الطلاب، وتعدّدت ردود الطلاب والمعلقين، إذ مدح بعضهم أستاذ المادة قائلين، إن السؤال هو "تطبيق القانون على مثال حقيقي".

كما نشرت "كلية الحقوق الثالثة بالقنيطرة" على حسابها في "فيس بوك" ردّاً للدفاع عمّن هاجم المدرس قائلة "كان السؤال مباشرا وواضحا. كل الشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس بشكل عام"، مرفقة صورة تشير إلى الجواب الصحيح لـ السؤال.

أما مشجّعي نادي "ريال مدريد"، فمنهم من قال إن "أي مشجع لـ برشلونة كان سيمزق ورقة الامتحان ويغادر عندما يقرأ اسم راموس"، وآخر علّق بـ"معظم مشجعي برشلونة سلّموا الورقة بدون إجابة"، وفقا لبعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وأثارت إصابة محمد صلاح غضباً في أوساط الجماهير المصرية والعربية، بعد عرقلة راموس له، إذ أجبرت الإصابة "الفرعون الصغير" على الخروج من الملعب بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة النهائية على كأس أبطال دوري أبطال أوروبا.