وظهر مارك دانيلز في مقطع فيديو مصور نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وهو يهرول مسرعا لمساعدة صغيرته في قاعة "هاملتون سيتي" بمدينة برمودا في 29 مايو، خلال أول رقصة لها على المسرح.



وأدى المحامي حركات راقصة وهو يقف على أصابع قدمه بجانب ابنته، في حين ضحك الحضور من آباء ومعلمين بشدة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن دانيلز قوله: "كانت طفلتي بيلا مرتبكة وشعرت أنها بحاجة لبعض العناق".



وأضاف الأب: "بينما كانت تشعر بالاحباط والغضب، سارعت لمساعدتها لأني كنت أن أريدها أن تبقى على خشبة المسرح، ولا أريد تثبيطها قبل مرحلة العرض الكبير".

وختم دانيلز كلامه: "لم أكن اعتقد في يوم من الأيام بأني سأؤدي حركات باليه، لكن يبدو أنه أصبحت لي شعبية كبيرة في المدينة، ولسان حال بعضهم يقول لي: (ربما لم يفت الأوان بعد لتصبح راقص باليه)".

ويبدو أن أداء دانيلز المثير للإعجاب لم يمر مرور الكرام، فقد انتشر المقطع المصور بين زملائه وأصدقائه في المهنة، حتى أن أحد القضاة لم يتمالك نفسه وعلّق في إحدى الجلسات على رقص المحامي بكلمات أطلقت نوبات ضحك في قاعة المحكمة.