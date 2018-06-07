وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد ترأسا في جدة مساء الأربعاء الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولا لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في الوقت نفسه العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.

وتم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات والمملكة السعودية في شهر مايو 2016، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، التي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.