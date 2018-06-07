وبعد انقطاع نحو 13 قرنا، أعاد عاهل السعودية الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز (1924-2015) إحياء سوق عكاظ الذي أصبح يقام سنويا في محافظة الطائف بحضور شعراء وأدباء وعدد كبير من أصحاب الحرف التراثية.

وتنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية الدورة الجديدة في الفترة من 27 يونيو إلى 13 يوليو.

ونقل الموقع الرسمي لسوق عكاظ على الإنترنت عن عبد الله السواط مدير السوق قوله "مشاركة ضيف شرف هذه الدورة (جمهورية مصر العربية)ستكون مميزة من خلال الأنشطة الفنية والثقافية وجناح الحرف اليدوية".

ويشمل البرنامج 8 ورش عمل وثلاث أمسيات شعرية ومسابقة للعروض المسرحية ومسابقة للفنون الشعبية إضافة إلى عشر ندوات ثقافية بينها ندوة مخصصة لضيف الشرف مصر بعنوان (التنمية الثقافية.. تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل).

كما كشف عبد الله الكناني المشرف على وكالة وزارة الإعلام للشؤون الثقافية عن مشاركة فرق من دار الأوبرا المصرية "من خلال عدة حفلات في مسرح سوق عكاظ".