وعاد جاسكيراين ماضاهار إلى منزله بعد قضاء عطلة في لوس أنجلوس وهاواي مع زوجته كاوال للاحتفال بالذكرى العاشرة لزواجهما، حيث أصيب بعدة سكتات قلبية.

وقالت "الميرور" إن الأطباء أعادوا المعلم، الذي يدرّس في إحدى مدارس مدينة برمنغهام البريطانية، إلى الحياة "بشكل لا يصدق"، مشيرة إلى أنه يتماثل حاليا للشفاء.

وأوضح جاسكيراين، البالغ من العمر 36 عاما "كان يوما سيئا بالنسبة لي.. أشعر وكأنني محظوظ كثيرا لأنني لا أزال على قيد الحياة بعد توقف قلبي 4 مرات متقطعة.. لم أشعر أبدأ بأي شيء غريب في صحتي".

وتابع "أتمتع بصحة جيدة، لكن يوم الجمعة حين كنت مع زوجتي في أميركا حدث ما لم يكن متوقعا".

وأوضح أن زوجته اتصلت بالإسعاف وجرى نقله إلى مستشفى محلي، مضيفا "لا أتذكر أي شيء حينئذ.. ما أشعر به الآن هو أنني أصبحت أرى الحياة بشكل مختلف بعد كل ما حدث لي".