ووقعت الحادثة خلال اجتماع حضره ترامب وعقيلته ميلانيا إلى جانب بنس وعدد من المسؤولين في مقر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في واشنطن، الأربعاء.

ورصد الفيديو قيام ترامب على رفع زجاجة ماء من على الطاولة، ولم تمض ثانيتان حتى أقدم نائب الرئيس الأميركي على فعل الشيء نفسه.

وتساءلت صحيفة "هفينغتون بوست" الإلكترونية: "لماذا أفرغوا الطاولة.. هل من أجل صور أفضل أم أن الأمر مجرد تقليد؟".

وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو على نطاق واسع، وبدأ الأمر في موقع "ريديت" ثم "تويتر" وغيرها، وأثار الأمر سخرية الكثيرين.

وتساء كثيرون لماذا لم تقدم ميلانيا على الأمر نفسه، رغم أنها كانت تجلس بجانب ترامب ونائبه.

ونشر مغردون فيديو قديم يعود إلى الحملة الانتخابية الأميركية، قلّد فيه بنس كل حركات ترامب أثناء لقاء أنصار للحزب الجمهوري.