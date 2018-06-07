أما هذه الأيام، فيستطيع زبائن مقهى في وسط كوريا الجنوبية أن يجدوا صورة الزعيم الكوري الشمالي، وهو يحدق فيهم من أكواب القهوة.

فمنذ أن عقد كيم قمة في أبريل بوجه بشوش مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، يقدم مقهى (إن آند أوت) في مدينة جونجو، التي تبعد 3 ساعات من العاصمة سول، قهوة لاتيه تزين رغوتها صور الزعيمين.

وتوجد لافتة تعرض على العملاء فرصة التقاط صورتهم لرسمها على الرغوة إلى جانب كيم ومون.

وقال كيم جونغ-إيل مالك المقهى، والذي يحمل مصادفة اسم والد الزعيم الكوري الشمالي: "تابعت القمة بين الكوريتين وأثارت إعجابي الشديد (...) أطلقت على مقهاي اسم (إن آند أوت) وصنعت (اللاتيه) وأنا أدعو أن يتحقق السلام على أمل أن نتمكن من دخول الكوريتين الجنوبية والشمالية والخروج منهما بحرية".

وهناك أنشطة تجارية قليلة أخرى تبدو مستعدة للمخاطرة باستخدام صورة كيم، لكن بعد قمة أبريل، التي عبر فيها كيم الحدود وهو يبدو للمتابعين شابا ودودا، تتغير مواقف الكوريين الجنوبيين بشكل متزايد إزاء الزعيم الذي هدد يوما بتدمير سول.

وتستخدم صالة جيم 88 الرياضية للملاكمة في سول صورة كيم منذ عامين، وإن كان بطريقة ليس فيها إطراء.

فمكتوب على لافتة أمام الصالة "عليك أنت أيضا أن تفقد بعض الوزن"، وعلى اللافتة صورة الزعيم الممتلئ الجسم بجانب امرأة ترتدي ملابس السباحة.

وقال أحد المتدربين في الصالة رافضا الكشف عن هويته إنه بالرغم من القانون والمشاعر إزاء كيم فإن الصالة الرياضية لم تواجه أي انتقاد منذ وضعت اللافتة.

أما كيم جونغ إيل مالك المقهى في جونجو فقال إنه واجه بعض الشكاوى من منتقدين مناهضين للشيوعية بسبب القهوة المزينة بصورة كيم، ولكن في المجمل فإن رد الفعل كان إيجابيا إذ يطلب حوالي 20شخصا يوميا قهوة لاتيه كيم.