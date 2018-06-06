وكان الرجل يستقل حافلة في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، يوم الأربعاء الماضي، عندما انفجرت حقيبته مخلفة شرارة نار.

وقام على الفور برمي الحقيبة على الأرض وانطفأت النار بعد ثوان. وقد نجا الشاب من الحادث دون أن يصاب بأذى، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

ويرصد مقطع فيديو، التقطته كاميرا المراقبة داخل الحافلة، الرجل وهو يدردش مع أحد أصدقائه، قبل أن يلاحظ تصاعد دخان من حقيبة، وفجأة وقع الانفجار مخلفا شرارة نار. وقام سائق الحافلة بفتح الباب وطلب من الرجل رمي حقيبته في الخارج، لتجنب أي كوارث محتملة.

ولم تعلق السلطات المحلية على الحادث، كما لم يتم بعد ذكر السبب الحقيقي وراء ما حدث.

ومن المعروف أن بعض بطاريات ليثيوم-أيون الخاصة بالأجهزة الذكية تنفجر بشكل مفاجئ. وجرى تسجيل أكثر من حادثة بهذا الخصوص.