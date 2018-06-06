وكان مدير الحديقة أوليغ زوبكوف يتجول في سيارة مكشوفة تماما مع زائرتين، عندما لاحظ أن أسدا ومجموعة من اللبؤات يهاجمن لبؤة صغيرة، ليتدخل ويفض الشجار مهددا إياهم بـ "الشبشب" (الحذاء).

وألقى زوبكوف حذاءه على الأسد، ليفر هاربا، ثم التفت إلى اللبؤات وأعاد إلقاءه عليهن، وسط ذهول الحاضرين الذين شاهدوا ما حدث من على جسر قريب.

والتفت زوبكوف إلى الزوار قائلا: "إنهم يسيئون التصرف، لذا فها هو الشبشب السحري. إنه سلاح مخيف"، وفق ما ذكر موقع "مترو".

ثم وجه حديثه إلى الأسد، قائلا: "أحسن التصرف! لن أعاملك كأسد وسأقوم بصفعك"، فيما حاول طمأنة اللبؤة الصغيرة قائلا: "فتاتي الصغيرة.. فتاتي الجيدة".