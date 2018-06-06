ولن يطلق هذا الحدث على نفسه بعد الآن اسم "مسابقة" في محاولة لتحديث صورته في وقت ألقت فيها حركة (#مي تو) الضوء على تفشي التفرقة والتحرش الجنسيين في الحياة الأميركية.

وقالت غريتشين كارلسون رئيسة هيئة أمناء منظمة ميس أميركا، وهي من الفائزات سابقا باللقب في هذه المنافسة التي يبلغ عمرها 97 عاما، لبرنامج (غود مورننغ أميركا) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي نيوز) التلفزيونية "من الآن فصاعدا لن نكون مسابقة سنكون منافسة. لن نحكم بعد الآن على مرشحاتنا بناء على مظهرهن الجسدي الخارجي. هذا شيء عظيم".

وأضافت كارلسون في بيان إن هيئة التحكيم ستركز بدلا من ذلك على ثقافة المتنافسات وموهبتهن وتأثيرهن الاجتماعي. وذكرت المنظمة في بيان أنه سيتم استبدال المنافسة بلباس البحر بمقابلة تجريها لجنة مع المتنافسات.

وتبث (إيه.بي.سي) المنافسة التي تقام في أتلانتك سيتي بولاية نيوجيرزي في التاسع من سبتمبر أيلول هذا العام.