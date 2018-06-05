وقال واينستين (66 عاما) عبر محاميه بنجامين برافمان إنه لم يمارس الجنس قط دون موافقة الطرف الآخر ويعتزم أن يقول إنه "غير مذنب".

ويأتي مثوله أمام المحكمة العليا في مانهاتن صباح اليوم بعد أن وجهت له هيئة محلفين كبرى اتهامات الأسبوع الماضي في قضيتين.

وسلم واينستين نفسه لمركز شرطة في نيويورك يوم 25 مايو، ونقل إلى المحكمة مكبل اليدين.

وأمر قاض بالإفراج عنه بكفالة قدرها مليون دولار بشرط أن يسلم جواز سفره ويوافق على ارتداء جهاز يحدد موقعه.

واتهمت أكثر من 70 امرأة واينستين، المشارك في تأسيس شركة ميراماكس فيلم للإنتاج السينمائي، بسوء السلوك الجنسي بما في ذلك الاغتصاب ويرجع تاريخ بعض الوقائع المتهم فيها لأكثر من 20 عاما.

وينفي المنتج كل هذه الاتهامات.