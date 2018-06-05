وأوضحت الصحيفة أن إمام مسجد الشيخ الأطرش السنوسي، الكائن بحي قمبيطا بولاية وهران، أجاز للطفل سحنون بوزيد عبد الودود، البالغ من العمر 11 عاما، والحافظ للقرآن الكريم كاملا، إمامة جموع غفيرة من المصلين في الربع الأول من صلاة التراويح، يوم الجمعة الفائت.

وقد وفق الإمام الصغير إلى حد كبير في أداء هذه المهمة، مثبتا لجميع من أقاموا صلاتهم خلفه أنه جدير بتلك الثقة، حسب ما نقلت الصحيفة.

وسبق للطفل إمامة المصلين في صلاة الجمعة من أول يوم جمعة في رمضان، ولاقى ذللك استحسانا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بقدرة الطفل على التحكم بأحكام التلاوة بصوت خاشع وأداء جيد.