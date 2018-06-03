وكانت شاكيروفا فازت الربيع في الماضي بالمسابقة التي أقيمت في مدينة "نها ترانج" بفيتنام، حيث منحت لقب ملكة جمال العالم للمتزوجات.



ونقلت وسائل إعلامية روسية، الأحد، عن وزارة داخلية قرغيزستان قولها، أن حادث السير وقع في طريق باليكتشي كاراكول الذي يربط شرق البلاد بشمالها.



وأوضحت الوزارة أن سبب الحادث يعود بحسب معلومات أولية إلى فقدان سائق السيارة السيطرة عليها، وقد أصيب راكب آخر كان داخل السيارة بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.