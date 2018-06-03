وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن يان وات الذي كان يعمل في قطاع التكنولوجيا، بدأ تنفيذ فكرته سنة 2004 في إطار مزاح مع حفيدته، ثم وجد نفسه يمضي قدما في جمع القطع النقدية المعدنية.

وجمع المتقاعد الذي يقوم حاليا بعمل تطوعي في دار لرعاية المسنين، 47 ألفا و800 جنيه إسترليني، وبات في حوزته نحو مليون قطعة من فئة خمس سنتات.

وقال وات إنه لم يكن يترك قطعة نقدية، حتى لو وجدها في الشارع، أو في السوبر ماركت، إلا وجمعها، أما فيما بعد، فأخذ الناس يأتونه بها بعدما علموا بقصته.

وقرر وات التبرع بما جمع من قطع نقدية لفائدة دار الرعاية التي يتطوع فيها لأجل المساعدة، وهو ما لقي استحسانا واسعا.