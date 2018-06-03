وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز"، فإن علبة الشوكولاتة كانت أرسلت للجنود البريطانيين، في فترة أعياد الميلاد.

ولم يأكل الجندي ريتشارد بوليمور سوى قطعة شوكولاتة واحدة من أصل عشرة في العلبة، كما لم تنقص من علبة أخرى سوى ثلاث سجائر، والسبب في هذا أن بوليمور لم يكن مدخنا ولا ممن تعجبهم الشوكولاتة.

ويقول خبراء إن الشوكولاتة تستطيع الصمود لوقت طويل دون أن تشكل خطرا على الصحة، لكنها قد تفقد شكلها ومذاقها الأصليين.

وغادر بوليمور الخدمة العسكرية سنة 1919 ثم عاد إلى بريطانيا حيث جرت ترقيته إلى رتبة رقيب.

ومن المرتقب أن يجري عرض علب الجندي الراحل في مزاد علني للأغراض القديمة.