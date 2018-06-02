وكان هدف المتنافسين تحطيم الرقم القياسي العالمي السابق وهو التهام 55 قطعة دونت في 8 دقائق المسجل باسم جوي تشستنت، الذي غاب عن مسابقة العام الحالي.

وفاز بالمسابقة هذا العام ماثيو ستوني ولكنه لم يتناول سوي 48 قطعة من حلوى الدونت وتعلل بمشاكل تعرض لها في الليلة السابقة على المسابقة قائلا: "عانيت من نزف في الأنف والهواء كان جافا في غرفتي.. بذلت قطاري جهدي".

وفي حين بدت السعادة بالفوز على وجه ستوني، بدا الألم على وجوه بقية المتسابقين بعد نهاية المنافسة وعلى الأرجح لن يلمسوا حلوى الدونت مرة أخرى حتى موعد مسابقة العام المقبل.