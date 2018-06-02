وأظهر تسجيل مصور الثعبان، وهو يتسلل إلى أحد الفصول في مدرسة ثانوية في مدينة ميتشو بمقاطعة قوانغدونغ بعد ظهر الماضي، قبل أن يمسك به أحد المدرسين ويبعده بيديه العاريتين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المدرس لوسائل إعلام محلية، إن "الطقس حار جدا، والفصول الدراسية بها تكييف للهواء، ولربما أراد الثعبان العثور على مكان بارد للتغلب على الحرارة في الخارج".

ويبلغ طول الثعبان، الذي هاجم الفصل حوالي متر، وهو ثعبان مائي يعيش حول بحيرات المياه العذبة أو الأنهار، ومن غير المألوف وجوده في القارة الآسيوية.

ويتغذى هذا النوع من الثعابين بشكل رئيسي على الأسماك الصغيرة والضفادع المائية.