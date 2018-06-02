وأشار الخبراء إلى أن المراقبة المستمرة للبركان منذ بدء ثورته أظهرت تراجع كبير في الانفجارات داخل البركان وانخفاض معدل انبعاث الغازات والأدخنة من فوة البركان

لكن خبراء البراكين، الذين راقبوا ورصدوا كل تحرك في البركان طيلة الأسابيع الأربعة الماضية أضافوا أن التغيير الأخير في سلوك البركان يضعهم في حالة عدم يقين بشأن ما الذي سيحدث بعد ذلك.

وأعلن خبير الجيوفيزياء، في هيئة المسح الجيولوجي الأمبركية، كايل أندرسون، أن فوهة البركان، التي بدأت تطلق رمادا وصخورا بركانية في ثوران يومي متكرر منذ منتصف مايو، أصبحت هادئة إلى حد كبير منذ الأربعاء.

وأضاف أن السبب الواضح، الذي ظهر في مقطع صورته طائرة بدون طيار حلقت فوق القمة، هو أن أطنانا من المواد الصخرية التي انفصلت عن الجدران الداخلية للفوهة تكدست عند القاع، لكن ما سيحدث بعد ذلك مازال مجهولا.

وقال أندرسون: "من الممكن أن تحدث انفجارات جديدة في الركام الموجود في قاع البركان وربما تكون أكبر من الانفجارات السابقة وربما لا".

وأضاف: "من الممكن أيضا أن تصبح الفجوة مسدودة بشكل دائم مما يوقف جميع الانفجارات كلية".

وفي جميع الأحوال يتوقف سلوك البركان في النهاية على حركة أنهار من الحمم البركانية في باطنه.

وعلى الرغم من هدوء فوهة بركان كيلاويا في الوقت الراهن فإن الحمم البركانية والغازات السامة لا تزال تندفع من العديد من الشقوق في البركان عبر مناطق مأهولة على الجانب الشرقي للبركان، مما أدى لإجلاء نحو 2500 من السكان.